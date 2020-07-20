В Самарской области столбики термометров опустятся до +11 °C

20 Июль 2020 2020-07-20T22:17:55+03:00

При этом в отдельных районах пройдут грозы

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В Самарской области в ближайшие дни жара немного спадет. До четверга днем температура по региону будет колебаться в пределах 24-29 °C.

По ночам столбики термометров будут существенно понижаться. К примеру, в ночь с 20 на 21 июля по области ожидается малооблачная погода с западным ветром, температура воздуха ожидается в районе 11-16 °C. Такая же погода ожидается до конца рабочей недели.

- На предстоящей неделе погоду в губернии будут определять поля пониженного атмосферного давления с фронтальными разделами, - поясняют ситуацию в Приволжском УГМС. - В отдельных районах в дневные и вечерние часы, пройдут кратковременные грозовые дожди с умеренным ветром. Температурный фон останется немного выше своей климатической нормы.

Какая погода нас ожидает на выходные, синоптики пока не сообщают. Предположительно, сильного понижения температур пока не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU