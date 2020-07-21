Из Самары хотят сделать полноценный курорт

21 Июль 2020 2020-07-20T22:33:01+03:00

Это один из проектов, призванных развить туризм в регионе

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В Самарской области рассмотрели проект госпрограммы о развитии туризма в регионе. Основной вопрос - как продвинуть местный отдых и сделать регион узнаваемым. Речь шла о нескольких проектах. Так представители рынка уверены, что очень важный проект - Самара - город курорт. В городе - протяженная набережная, чистые и очень длинные пляжи. И это реальное преимущество Самарской области, ведь далеко не все могут позволить себе поездку на море или любят соленую воду.

Чтобы туристы захотели приехать на Волгу, по мнению авторов документа, нужно обсутроить пляжи и сделать на них более развитую инфраструктуру. В это готовы вложиться и бизнесмены, в частности - владельцы отелей, которые хотят сделать комфортные пляжные зоны с современными сервисами: лежаки, теневые зоны, пляжные полотенца, другой инвентарь.

Среди других проектов - "Жигулевские выходные", четырехдневный тур-путешествие по Самарской области, который вскоре смогут оценить эксперты ассоциации туроператоров России.

В Самаре может появиться частный пляж для туристов. А как же самарцы? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU