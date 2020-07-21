Юран похоронил надежды "Крыльев" на РПЛ

21 Июль 2020 2020-07-20T22:49:39+03:00

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Тренер "Химок" Сергей Юран в эфире "Матч.Премьер" эмоционально прокомментировал ситуацию, в которой оказался его клуб. Команда заняла второе место в ФНЛ и претендует на выход в РПЛ. Но сначала появилась информация, что клуб в высшую лигу не пойдет из-за нехватки финансирования. Сам Юран уже развеивал эти домыслы, но журналисты продолжают добывать совсем другие факты.

Масла в огонь подливают и официальные представители минспорта Московской области: окончательное решнние здесь никак не озвучат, это должно было быть сделано в понедельник 20 июля, теперь объявление о том, будут ли Химки играть в РПЛ, должно прозвучать уже 22 июля. Министр отметил, что все предстоит еще раз взвесить.

А вот сам Юран отметил, что "Химки" точно идут в РПЛ и все эти ожидания только выматывают команду, которой нужно готовиться к сезону и к игре с "Зенитом" 25 июля в Волгограде в Кубке России.

- Официальное заявление можно сделать и сегодня, судя по интервью министра. Не вижу смысла держать это до среды. Кого держать в напряжении? Игроков? Я понял, что решение принято. Это дает понять, что мы будем в РПЛ, - отметил Сергей Юран.

До этого и гендиректор клуба отметил, что "Химки" получили лицензию и все в порядке.

Стоит отметить, что этого решения затаив дыхание ждут не только в Химках, но и в Самаре. "Крылья Советов" из-за коронавируса игроков "Сочи" оказались на 15 месте, ведь Тамбову засчитали автоматическую победу. Но, судя по всему, шансов у команды нет. "Крылья" и "Оренбург" отправятся в ФНЛ отнюдь не по-спортивному, обе команды в низшую лигу провожает коронавирус. И это точно еще не раз вызовет споры фанатов.

ИСТОЧНИК KP.RU