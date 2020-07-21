В Самарской области динамика заболеваемости коронавирусом стабилизируется

21 Июль 2020 2020-07-21T09:15:59+03:00

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В Самарской области стабилизируется динамика заболеваемости коронавирусом. Это не значит, что болеть перестали, просто каждый день в регионе находят примерно равное число заболевших, и оно не растет, а скорее снижается, вернее, колеблется в районе 60. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал глава информационного центра Николай Ренц, главврач тольяттинской больницы.

В целом в регионе с начала пандемии нашли 6380 заболевших. Это число растет не слишком быстро: каждый день находят от 47 до 61 нового зараженного, и по этому показателю Самарская область в крепких середнячках. Распределение заболевших по районам можно посмотреть на интерактивной карте распространения коронавируса в Самарской области.

Еще один важный показатель - рост числа людей, которые переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов. 1013 человек лечатся амбулаторно. Это позволяет держать свободными 62% заготовленных коек. Если ситуация и дальше будет оставаться такой же стабильной, коронавирусные госпитали понемногу начнут возвращать к обычной жизни, высвобождая отделения и медиков для помощи профильным больным.

Напомним, что сегодня в регионе уже отменили многие ограничения, ранее введенные из-за коронавируса. Открыты рестораны и фитнес-центры, салоны красоты и музеи, зоопарк, разрешены экскурсии на свежем воздухе, речные прогулки, а с 19 июля в губернии заработали детские лагеря.

ИСТОЧНИК KP.RU