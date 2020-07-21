2020-07-21T09:11:27+03:00
Общество

Дмитрий Азаров готов на новые уступки и послабления

Предложения по смягчению коронавирусных ограничений прозвучали на заседании оперативного штаба региона
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Пока в зоопарк можно ходить только индивидуальноПока в зоопарк можно ходить только индивидуальноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области вскоре могут снять дополнительные ограничения, которые вводили из-за коронавируса. Такие предложения прозвучали на заседании оперативного штаба региона, губернатор, судя по всему, не против.

Так, на заседании обсуждали, что можно было бы уже разрешить группам до 10 человек ходить в музеи и зоопарк. А еще подошло время, чтобы открыть все спортивные учреждения и разрешить проведение соревнований регионального и муниципального уровней. Сейчас ходить в музеи можно только в индивидуальном порядке, а соревнования проводятся только федерального масштаба - число зрителей ограничено.

Напомним, что сегодня в регионе уже работают рестораны - здесь просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, фитнес-центры - сюда могут пустить не более 20% посетителей от числа запланированных. 19 июля открылись детские лагеря, первая смена уже заехала. Работают санатории, турбазы, гостиницы. По-прежнему закрыты кинотеатры, развлекательные заведения, не работают ночные клубы и дискотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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