2020-07-21T08:52:39+03:00
Спорт

Самарская команда сыграет в чемпионате России по пляжному футболу среди женщин

Столицу 63 региона представит команда СГСПУ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Футболистки педуниверситета вместе с мужской командой по пляжному футболу «Динамо-Самара». Фото: ПФК «Динамо-Самара».Футболистки педуниверситета вместе с мужской командой по пляжному футболу «Динамо-Самара». Фото: ПФК «Динамо-Самара».
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Команда педагогического университета СГСПУ представит Самару в этом сезоне чемпионата России по пляжному футболу среди женщин. Первенство страны пройдет в Москве с 10 по 16 августа, сообщает bsrussia.com.

- Свое участие в турнире предварительно подтвердили девять клубов: «Звезда» «Лекс», «Гроза» (все - Санкт-Петербург), «Строгино», «Ничего обычного», «Задорные-ВТБ» (все – Москва), «Альфа-09» (Калининград), «Драйв32» (Брянск), СГСПУ (Самара), - говорится на сайте издания.

Напомним, в чемпионате России по пляжному футболу среди мужчин Самару представляют две команды – «Крылья Советов» и «Динамо». Первые после пяти туров замыкают турнирную таблицу Суперлиги, вторые идут на пятом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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