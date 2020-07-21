2020-07-21T09:09:02+03:00
Общество

Из Самары в Анапу самолеты станут летать еще чаще

В расписание полетов до Анапы добавились еще два рейса в неделю
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Рейсов из Самары в Анапу станет большеРейсов из Самары в Анапу станет больше
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Из Самары в Анапу теперь будет летать Azur Air. Авиакомпания будет выполнять рейсы в понедельник и четверг на самолетах Боинг 747. В начале недели вылет запланирован на 14.25, в четверг - на 14.35. Из Анапы самолет в эти же дни отправится соответственно в 8.20 и 9.00.

Открытие новых рейсов из Самары на курорт закономерно. Из-за того, что заграница все еще закрыта, самарцы выбирают внутренний туризм и отправляются на курорты Черного моря, имеющихся рейсов недостаточно.

Сейчас в Анапу уже летают «Уральские авиалинии», Nordwind и авиакомпания «Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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