У защитника «Крыльев Советов» Тараса Бурлака родилась дочка
У защитника «Крыльев Советов» Тараса Бурлака и его жены Анастасии родилась дочка. Девочку назвали Софией. Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.
- В семье Тараса и Анастасии Бурлаков пополнение – сегодня у пары родилась дочь. Новорожденную назвали Софией. Футбольный клуб «Крылья Советов» от всей души поздравляет Тараса и Анастасию с этим замечательным событием! Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья! – поздравили родителей в футбольном клубе.
Тарасу Бурлаку 30 лет. За «Крылья Советов» центральный защитник выступал в сезоне 2015/2016, а также с 2018 года до настоящего времени. До самарской команды Бурлак играл за московский «Локомотив», нижегородскую «Волгу» и казанский «Рубин».
Напомним, что тем временем Крылья Советов ждут решения о своей судьбе в РПЛ. По месту, которое они заняли в турнирной таблице, команда должна отправиться в ФНЛ. Но выручить клуб могут "Химки", если они все-таки решат остаться в своей лиге.
ИСТОЧНИК KP.RU