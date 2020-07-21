2020-07-21T10:59:44+03:00
Спорт

У защитника «Крыльев Советов» Тараса Бурлака родилась дочка

Девочку счастливые родители назвали Софией
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Бурлак сначала выступал за «Крылья» на правах аренды в сезоне 15/16, а затем в 18 году подписал с самарцами полноценный контракт.Бурлак сначала выступал за «Крылья» на правах аренды в сезоне 15/16, а затем в 18 году подписал с самарцами полноценный контракт.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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У защитника «Крыльев Советов» Тараса Бурлака и его жены Анастасии родилась дочка. Девочку назвали Софией. Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

- В семье Тараса и Анастасии Бурлаков пополнение – сегодня у пары родилась дочь. Новорожденную назвали Софией. Футбольный клуб «Крылья Советов» от всей души поздравляет Тараса и Анастасию с этим замечательным событием! Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья! – поздравили родителей в футбольном клубе.

Тарасу Бурлаку 30 лет. За «Крылья Советов» центральный защитник выступал в сезоне 2015/2016, а также с 2018 года до настоящего времени. До самарской команды Бурлак играл за московский «Локомотив», нижегородскую «Волгу» и казанский «Рубин».

Напомним, что тем временем Крылья Советов ждут решения о своей судьбе в РПЛ. По месту, которое они заняли в турнирной таблице, команда должна отправиться в ФНЛ. Но выручить клуб могут "Химки", если они все-таки решат остаться в своей лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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