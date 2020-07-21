2020-07-21T10:01:09+03:00
Общество

Приставы за 3 дня работы на дорогах Самарской области взыскали почти 2 млн рублей и конфисковали 46 машин

Приставы отслеживают должников по номерам машин и вместе с ГИБДД останавливают
ДЕНИС ЛЕЙКАНД
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Все конфискованные машины планируют продать.Все конфискованные машины планируют продать.
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С прошлой недели судебные приставы возобновили начатую в прошлом году практику отлавливать должников на дорогах. Совместно с сотрудниками ГИБДД приставы провели 3 рейда с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», который определяет по номерам автомобили, принадлежащие должникам. За три дня таких рейдов приставы взыскали с должников 1 млн 800 тысяч рублей и арестовали 46 машин на 24 млн рублей.

- В прошлом году за время своей работы, а это 12 рейдов, судебными приставами взыскано свыше 10 миллионов рублей и арестовано свыше 230 автотранспортных средств на сумму почти 60 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Отправленные на штрафстоянку автомобили планируют продать. Выручка пойдет на погашение задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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