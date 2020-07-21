2020-07-21T10:45:10+03:00
Общество

Пляжи Самарской области 2020: полный список, где искупаться

В МЧС опубликовали список пляжей Самарской области 2020, где можно купаться
ДЕНИС ЛЕЙКАНД
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В Самаре шесть мест, где официально разрешили купаться.В Самаре шесть мест, где официально разрешили купаться.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пляжный сезон в регионе официально стартовал. В МЧС опубликовали полный список пляжей Самарской области 2020, где можно искупаться. Официально мест для купания в губернии 18. 6 из них расположены в Самаре. Они находятся на 1, 2 и 4 очередях набережной Волги. Также к ним относятся городские пляжи на территории Загородного парка. Еще есть спуск на улице Советской армии, а также городской пляж Красноглинского района.

В Тольятти официальный городской пляж расположен в Центральном районе. Также к муниципальным пляжам общего пользования относится пляж базы отдыха «Фортуна».

Помимо Самары и Тольятти искупаться разрешили и в других местах области.

В Новокуйбышевске - 3 муниципальных пляжа Сакулино 1, Сакулино 2, озеро Орлово, 2 детских пляжа в ДЦ «Березка»;

в Чапаевске – 1 детский пляж ДОУ «Дружба»;

в Жигулевске – 1 пляж базы отдыха «Стрежень»;

в Отрадном – 1 городской пляж (детского лагеря «Остров детства»);

в Волжском районе – 1 детский пляж детского лагеря «Волжанин»;

в Сергиевском районе – 2 муниципальных пляжа на озерах Липовое и Банное;

в Ставропольском районе - 2 муниципальных пляжа Ягодное 1, 2;

в Шигонском районе – 1 муниципальный пляж с.п. Муранка, 1 пляж базы отдыха «Голубая Гавань»;

в Безенчукском районе – 2 муниципальных пляжа в с. Екатериновка и с. Васильевка.

МЧС просит жителей региона посещать только специально оборудованные места для купания.

В Самаре может появиться частный пляж для туристов. А как же самарцы?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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