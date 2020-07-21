Розыск 15-летнего подростка в Самаре закончился страшной трагедией

21 Июль 2020 2020-07-21T10:42:28+03:00

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19 июля в Самаре бесследно исчез 15-летний Владислав К. Мальчика искали полицейские, волонтеры "Лизы Алерт" и просто неравнодушные жители. Накануне поиски завершились, к сожалению, трагедией.

- Его тело обнаружили на территории стройки на улице Черемшанской. По предварительным данным, подросток погиб при падении с 17 этажа, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Отрабатывается сразу несколько версий. По факту гибели ребенка проводятся оперативные мероприятия. Всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, просят обращаться к силовикам.

ИСТОЧНИК KP.RU