Еще 57 зараженных коронавирусом нашли в Самарской области

21 Июль 2020 2020-07-21T11:19:57+03:00

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В Самарской области снова подвели итоги выявления зараженных коронавирусом пациентов. К 21 июля их число достигло 6437 человек. Всего за последние сутки нашли 57 новых заболевших. И это средний по России результат, который вполне вписывается в показатели плато, на которое вышел регион в последнюю неделю. Число заболевших ежедневно не превышает 61 человека. По-прежнему основное число зараженных приходится на областную столицу, также каждый день больше 10 пациентов в Тольятти.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, два человека с коронавирусом скончались, к 20 июля общее число смертей достигло 76. Мужчины и женщины умирают в равных долях. Тем не менее, эта цифра летальности вовсе не высока, она ниже средней по стране и ниже, чем в соседних по ПФО регионах.

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В регионе уже сняты большинство ограничений. 19 июля в детские лагеря отправили детей. Сейчас в Самарской области подумывают о том, чтобы пустить в музеи и зоопарки экскурсионные группы до 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU