2020-07-21T11:56:19+03:00
Общество

В Сызрани сдали долгострой на углу Пензенской и Фридриха Энгельса

Владельцы квартир должны были въехать туда еще в 2018 году
ДЕНИС ЛЕЙКАНД
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Два года обманутые покупатели устраивали пикеты.Два года обманутые покупатели устраивали пикеты.Фото: Google. Карты.
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В Сызрани наконец сдали второй девятиэтажный дом на углу улиц Фридриха Энгельса и Пензенской. В первую девятиэтажку жильцы въехали в 2017 году, а во вторую должны были в 2018, однако сроки сдачи сдвинулись.

- В Сызрани введен в эксплуатацию долгострой по улице Фридриха Энгельса. Данный объект рассматривался на межведомственной комиссии при губернаторе Дмитрии Азарове в марте 2020 года, - сообщил региональный минстрой в своем официальном аккаунте в Twitter’е.

Жильцы наконец смогут въехать в свои квартиры. Фото: минстрой СО.

Жильцы наконец смогут въехать в свои квартиры. Фото: минстрой СО.

Проект жилого комплекса на углу Фридриха Энгельса и Пензенской появился еще в декабре 2014 года. Два года обманутые покупатели устраивали пикеты, обращались к городским и областным властям, писали на компанию-застройщика заявления в прокуратуру. Наконец в 2020 году объект передали новому инвестору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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