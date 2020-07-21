2020-07-21T11:54:01+03:00
Общество

В Пестравском районе улучшится качество воды

Водопровод и введут в эксплуатацию уже в сентябре.
Светлана СЕМУШКИНА
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В Самарской области позаботятся, чтобы качественной воды стало большеВ Самарской области позаботятся, чтобы качественной воды стало больше
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В Пестравском районе улучшится качество воды: в рамках нацпроекта «Экология» будет построена 2-я очередь Пестравского группового водопровода. Объект введут в эксплуатацию уже в сентябре. Это делается по поручению главы регион. Кроме того, в ближайшее время рассмотрят вопрос и о количестве воды: из резервного фонда выделят средства на бурение дополнительных скважин, за счет которых решится проблема с недостатком влаги. «Более 2/3 воды уходит на полив, нормы по питьевой воде мы закрываем, – отметил глава Пестравского района Александр Любаев. – На следующей неделе мы введем в строй новые скважины. Это даст нам 700-800 кубометров воды в сутки.

По данным главы района для того, чтобы вопрос решился окончательно, нужно еще минимум пять скважин.

Контролировать сроки этой важнейшей стройки губернатор поручил главе районе. Сейчас объект уже готов на 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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