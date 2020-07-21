Самарцы смогут купить квартиры с чистовой отделкой и получить подарок

21 Июль 2020 2020-07-21T13:45:26+03:00

Во дворах в ЖК "Видный" есть все для отдыха, игр детей и для занятий спортом

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После окончания режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, многие россияне задумались о покупке нового жилья — более просторного и светлого. Тем более, что сейчас в некоторых компаниях действуют выгодные условия. К примеру, в «Кошелев-Проекте», у которого в этом году уже сданы в эксплуатацию все дома. Купить квартиру, да еще и с отделкой, уже можно в новом жилом квартале «Видный».

"Кошелев-Проект" предлагает квартиры уже с чистовой отделкой

- Сейчас в «Кошелев-Проекте» действует самая выгодная за всю историю компании ипотечная программа. Первые 8 месяцев ставка составляет 0,5% годовых, по истечении этого срока - 6,5% годовых при первоначальном взносе 20%, - рассказали в компании-застройщике.

Тем, кто уже решил приобрести квартиру в «Кошелев-Проекте», застройщик обещает подарить карту номиналом 30 тысяч рублей. Ее можно будет использовать для покупки мебели и товаров для дома в одном из магазинов.

Отметим, что помимо отделки квартир компания благоустраивает и прилегающую к домам территорию. Во дворах оборудованы яркие детские площадки, беседки и дизайнерские лавочки. Также есть «эмоджи-парк», где арт-объекты сделаны в виде огромных полусфер. Скоро в новом жилом районе появится и бульвар с баскетбольным кортом, тренажерами и огромной детской площадкой. Все это уже есть в ЖК «Видный».

ИСТОЧНИК KP.RU