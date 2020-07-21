2020-07-21T13:04:40+03:00
Общество

"Магнит" открыл в Самаре тестовый магазин-дискаунтер "Моя цена"

Всего в стране открылось три пилотные точки, одна из них - в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В новом магазине точно должны радовать ценыВ новом магазине точно должны радовать цены
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В Самаре открывается тестовый магазин-дискаунтер сети "Магнит" "Моя цена". Всего в стране пока появилось три таких точки на базе магазинов у дома. Ритейлер намерен оценить, будут ли они пользоваться спросом. Ритейлеры объяснили, что здесь будет небольшой ассортимент продукции, в основном - первого ценового сегмента, товары в экономичной упаковке.

- Политика формата предполагает постоянные низкие цены для покупателей даже без проведения промоакций. Это будет формат жесткого дискаунтера, - отметиили в пресс-службе Магнита.

Для экономии в магазине будет оптимизированный штат, не будет также тратиться много денег на переоборудование магазина. Пока что ритейлер намерен тестировать формат в течение нескольких месяцев, изучая отклик покупателей.

- На протяжение последних нескольких лет мы видим растущий спрос покупателей на магазины с достаточно ограниченным ассортиментом. Поэтому дискаунтеры видятся достаточно логичным решением для удовлетворения базовых потребностей клиентов в товарах повседневного спроса, - поделился обоснованием идеи заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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