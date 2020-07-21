Власти Самары зовут горожан заниматься йогой в парках

21 Июль 2020 2020-07-21T15:55:05+03:00

Расписание занятий и другая информация есть в группе «Йога в парке Самара» ВКонтакте. Фото: vk.com/yoga_v_parke_samara.

Сделать это можно в Струковском саду, на Воронежских озерах, в парках Гагарина и Победы, а также на набережной

Изменить размер текста: A A

В Самаре стартовал проект «Йога в парках». Занятия будут проходить в Струковском саду, на набережной Волги, в парках Гагарина и Победы и на Воронежских озерах.

- Начать день на берегу Волги в позе лотоса или отдохнуть в шавасане после рабочего дня в тени деревьев. Проект «Йога в парках» снова в деле. Сертифицированные тренеры Самары приглашают всех желающих на регулярные занятия по йоге на свежем воздухе. Каждую неделю вас ждут разные направления йоги, а также семинары, тематические встречи, лекции и многое другое, - приглашают самарцев в мэрии города.

Занятия бесплатные. Расписание и другая информация есть в группе «Йога в парке Самара» ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU