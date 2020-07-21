Власти Самары зовут горожан заниматься йогой в парках
В Самаре стартовал проект «Йога в парках». Занятия будут проходить в Струковском саду, на набережной Волги, в парках Гагарина и Победы и на Воронежских озерах.
- Начать день на берегу Волги в позе лотоса или отдохнуть в шавасане после рабочего дня в тени деревьев. Проект «Йога в парках» снова в деле. Сертифицированные тренеры Самары приглашают всех желающих на регулярные занятия по йоге на свежем воздухе. Каждую неделю вас ждут разные направления йоги, а также семинары, тематические встречи, лекции и многое другое, - приглашают самарцев в мэрии города.
Занятия бесплатные. Расписание и другая информация есть в группе «Йога в парке Самара» ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU