2020-07-22T11:13:53+03:00
Происшествия

В Самаре арестован мужчина, который чуть не совершил тройное убийство

Одна из его жертв выжила
Александра БУДАЕВА
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Предполагаемое орудие убийства уже обнаруженоПредполагаемое орудие убийства уже обнаруженоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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20 июня в Красноглинском районе Самары в результате поножовщины тяжелые раны получили три человека, двое из них скончались на месте, третьего удалось спасти.

Через несколько дней был задержан подозреваемый – он вину признал, рассказал, как было дело, и даже показал, куда выбросил нож. В указанном им месте обнаружили предполагаемое орудие преступления.

- 25 июня по решению суда он был арестован на два месяца, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Вахрамова. – 30 июня ему предъявлено обвинение в покушении на убийство и убийстве двух лиц. Для расследования создана следственная группа.

По данным собственных источников «Комсомолки» в правоохранительных органах, мужчина не в восторге от такого поворота событий и показания поменял – теперь он утверждает, что убивать никого не хотел, а нож достал, чтобы напугать своих знакомых, с которыми в тот день он поссорились.

Что стало причиной ссоры и как один человек едва не убил троих, теперь предстоит установить следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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