2020-07-21T18:19:28+03:00
Общество

Грозу и жару снова прогнозируют в Самарской области

Днем в среду столбики термометров поднимутся до +30
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Грозы ждут местами в среду и четверг.Грозы ждут местами в среду и четверг.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Синоптики Приволжского УГМС снова прогнозируют в Самарской области жару и грозу. Так, в среду, 22 июля, в регионе ожидается переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +12…+17 градусов, а днем воздух прогреется до +23…+30 градусов. Причем местами возможны кратковременный дождь и гроза.

В четверг, 23 июля, некоторые районы области также ждут гроза и кратковременный дождь. Днем будет чуть прохладнее - +23…+28.

А вот в пятницу, 24 июля, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +11…+16 градусов, днем +22…+27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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