2020-07-21T16:40:08+03:00
Общество

Президент РФ одобрил пакет законов о «народном» бюджетировании

Авторами соответствующих поправок выступили члены партии «Единая Россия»
Илона МАЙСКАЯ
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Изменения, предложенные единороссами, должны упрочить доверие между обычными жителями и властьюИзменения, предложенные единороссами, должны упрочить доверие между обычными жителями и властью
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Президент России Владимир Путин одобрил два федеральных закона о «народном» бюджетировании на муниципальном уровне. Инициатива принадлежит членам партии «Единая Россия».

Один из документов вносит изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Они позволят жителям определять, нa что потратить средства местного бюджета в первую очередь, участвовать в разработке инициативных проектов, а затем проводить общественный контроль за их выполнением.

Второй закон вносит поправки в Бюджетный кодекс. Они наделяют Минфин России полномочиями на методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов. Также ведомство будет формировать информацию о соответствующем бюджете в понятной для людей форме.

Депутаты считают, что данные нормы станут действенным инструментом вовлечения населения в решение вопросов на местах. Также они позволят упрочить доверие между обычными жителями и властью. При подготовке законопроекта единороссы учли мнение регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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