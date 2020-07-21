Президент РФ одобрил пакет законов о «народном» бюджетировании

21 Июль 2020 2020-07-21T16:40:08+03:00

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Президент России Владимир Путин одобрил два федеральных закона о «народном» бюджетировании на муниципальном уровне. Инициатива принадлежит членам партии «Единая Россия».

Один из документов вносит изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Они позволят жителям определять, нa что потратить средства местного бюджета в первую очередь, участвовать в разработке инициативных проектов, а затем проводить общественный контроль за их выполнением.

Второй закон вносит поправки в Бюджетный кодекс. Они наделяют Минфин России полномочиями на методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов. Также ведомство будет формировать информацию о соответствующем бюджете в понятной для людей форме.

Депутаты считают, что данные нормы станут действенным инструментом вовлечения населения в решение вопросов на местах. Также они позволят упрочить доверие между обычными жителями и властью. При подготовке законопроекта единороссы учли мнение регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU