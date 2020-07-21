В Тольятти купят компьютерный томограф для детей

21 Июль 2020 2020-07-21T19:06:42+03:00

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В Тольятти в 2020 году купят новый компьютерный томограф. Его поставят в городскую детскую больницу. Сейчас для аппарата готовят помещение для установки. Эта больница принимает детей не только из Тольятти, но и из Ставропольского района и соседних городов. Оборудование купят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- У нас в больнице проходят лечение более 34 тысяч детей в год по 14 профилям. Обновление диагностической базы позволяет оказывать качественную помощь нашим маленьким пациентам, - отметила главный врач больницы, главный педиатр г. о. Тольятти Светлана Гаршина.

Врач объяснила, что за период действия нацпроекта больница уже получила более 15 разных аппаратов: это и установка С-дуга, и магнитно-резонансный томограф, видеоколоноскоп, аппараты УЗИ, электрокардиограф.

Помогают больнице и благотворители. Одна из компаний выделила на оснащение учреждения медоборудованием более трех миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU