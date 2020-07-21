Качающееся бревно и деревянные шезлонги: как в Самаре благоустроят Вертолетную площадку

21 Июль 2020 2020-07-21T20:02:25+03:00

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В Самаре объявили конкурс на поиск подрядчика по благоустройству Вертолетной площадки. Изначальная стоимость контракта 127 млн рублей. Выполнить все работы будет нужно до 1 сентября 2021 года.

В техзадании описано, что должен будет сделать победитель, который выиграет конкурс. В частности, ему предстоит демонтировать нежилые сооружения из кирпича и металла. Затем нужно заняться устройством тротуаров после демонтажа существующих. На новых пешеходных дорожках будет плиточное покрытие и экобрусчатка. Также нужно будет обустроить экотропу.

Особое внимание уделено детским площадкам. Здесь будут детские качели, круглый батут, качели-балансир, детские качалки и карусели. Также здесь будет Резиновая 3D фигура из каучуковой крошки диаметром 0,8 м. Также будет смонтирован игровой комплекс с качающимся бревном и еще один - со стенкой для лазания.

Прогулочная зона будет с деревянным настилом, на ней установят скамейки. Также здесь будут деревянные шезлонги.

В мангальной зоне поставят чащу для шашлыков и тенты для отдыха.

В новом вертолетном парке будут навесы, парковые качели и приятные зоны для прогулок. Также здесь могут появиться выставочные павильоны и смотровые площадки

ИСТОЧНИК KP.RU