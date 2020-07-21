В Тольятти медиков обеспечили средствами защиты

21 Июль 2020 2020-07-21T20:17:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти медикам подарили средства индивидуальной защиты. Комплекты масок, комбинезонов, антисептика передали в городские больницы представители предприятия "Тольяттикаучук". Так здесь решили сказать "спасибо" тем, кто работал ради здоровья всего общества.

- Сегодня в рамках программы «Татнефть – медикам» мы передали в лечебныеучреждения Тольятти жизненно необходимые средства защиты. Это гарантия здоровья и безопасности, а значит еще один шаг на пути к нашей общей победе над коронавирусом, - рассказала директор по персоналу предприятия «Тольяттикаучук» Наталия Лазарева.

Получившие помощь от Татнефти - группы, в которую входит Тольяттикаучук - главврачи подчеркнули, что это очень своевременно.

- Чем чаще мы меняем средства индивидуальной защиты, тем меньше риск для нашего персонала, а значит, медики смогут оставаться здоровыми и помогать другим победить болезнь, - отметил главный врач городской больницы № 4 Сергей Тетюшин.

А главврач Ставропольской ЦРБ Лилия Малкина похвалила качество переданных костюмов: они идеальны для летней жары, перчатки особенно прочные. Стоит отметить, что группа Татнефть с началом пандемии запустила собственное производство антисептиков, уникальных изолированных боксов для перевозки пациентов, здесь начали печатать многоразовые защитные экраны и респираторы для врачей.

До этого предприятие также передало больнице №4 маски, антисептики и дезинфекторы. А ранее в кардиологическое отделение больницы им. Баныкина подарили два современных электрокардиографа.

ИСТОЧНИК KP.RU