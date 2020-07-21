На церковь в Запанском в Самаре выделят еще почти 10 млн рублей
В Самаре ищут подрядчика, который продолжит реставрацию в церкви Михаила Архангела в Запанском. В нем на первом этапе ремонтных работ уже сделали крышу, окна, двери. На второй этап планируют выделить 9,7 миллионов рублей, а все работы должны будут завершить до осени 2021 года.
Заказывает работы Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Деньги на новый этап выделены из федерального бюджета. В храме еще будут реконструировать отделку стен, воссоздание штукатурки на стенках, колоннах, сводах и куполах.
Работы финансируют по программе проекта "Историческая память", подразумевающем реставрацию памятников истории и культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU