На церковь в Запанском в Самаре выделят еще почти 10 млн рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T20:39:01+03:00

Реставрационные работы ведутся уже давно, теперь настало время для торгов на поиск подрядчика для нового этапа

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В Самаре ищут подрядчика, который продолжит реставрацию в церкви Михаила Архангела в Запанском. В нем на первом этапе ремонтных работ уже сделали крышу, окна, двери. На второй этап планируют выделить 9,7 миллионов рублей, а все работы должны будут завершить до осени 2021 года.

Заказывает работы Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Деньги на новый этап выделены из федерального бюджета. В храме еще будут реконструировать отделку стен, воссоздание штукатурки на стенках, колоннах, сводах и куполах.

Работы финансируют по программе проекта "Историческая память", подразумевающем реставрацию памятников истории и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU