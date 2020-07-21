2020-07-21T20:39:01+03:00
Общество

На церковь в Запанском в Самаре выделят еще почти 10 млн рублей

Реставрационные работы ведутся уже давно, теперь настало время для торгов на поиск подрядчика для нового этапа
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Фото: https://vk.com/photo-165599891_457240629Фото: https://vk.com/photo-165599891_457240629
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В Самаре ищут подрядчика, который продолжит реставрацию в церкви Михаила Архангела в Запанском. В нем на первом этапе ремонтных работ уже сделали крышу, окна, двери. На второй этап планируют выделить 9,7 миллионов рублей, а все работы должны будут завершить до осени 2021 года.

Заказывает работы Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Деньги на новый этап выделены из федерального бюджета. В храме еще будут реконструировать отделку стен, воссоздание штукатурки на стенках, колоннах, сводах и куполах.

Работы финансируют по программе проекта "Историческая память", подразумевающем реставрацию памятников истории и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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