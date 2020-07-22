В Самаре рассказали, как будут учиться школьники с 1 сентября 2020

22 Июль 2020 2020-07-22T00:45:45+03:00

Министр образования поведал, как будут учиться школьники с 1 сентября 2020 года в Самаре и какие испытания их ждут

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В Самаре рассказали, как с 1 сентября 2020 года будут учиться школьники региона. Сейчас к новому учебному году готовятся более 1000 образовательных учреждений. В некоторых идет ремонт, везде закупают дезинфекцию. До этого руководство в министерстве заявляло, что даже речи не идет о продолжении дистанционных занятий. Хотя в целом это был полезный опыт:

- Все наши педагоги, которые работают в центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», прошли повышение квалификации по гибким технологиям и не только сами успешно реализовывали современные подходы к обучению детей, но и смогли оказать консультативно-методическую поддержку коллегам, - рассказал министр Виктор Акопьян.

Также министр рассказал, что к новому учебному году в 42 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в 21 мини-технопарк, а также в 101 школу будет поставлено новое современное оборудование. Это позволит школьникам следовать всем модным тенденциям и не упускать ничего важного.

ИСТОЧНИК KP.RU