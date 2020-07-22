В Самаре водителей оштрафуют за парковку у мусорок

22 Июль 2020 2020-07-22T00:55:42+03:00

Также теперь смогу оштрафовать автомобили, которые встали на путиснегоуборщиков

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В Самарской области губернатор подписал законопроект, утвержденный губдумой о новых штрафах для водителей.Они касаются важных моментов. Например, теперь водитель будет нести денежную ответственность, если оставит автомобиль около мусорных баков и машина, которая вывозит мусор, не сможет к ним подъехать.

Также в законопроекте речь идет о машинах, которые владельцы кидают на обочине дороги и во дворах зимой, во время снегопадов, несмотря на постоянные просьбы обслуживающих организаций убрать помехи и дать очистить двор.

Теперь это наказуемо и влечет за собой штраф: автомобилистам придется заплатить от тысячи до 3 тыс рублей, для должностных лиц наказание выше - от 10 тыс до 30 тыс рублей, для юрлиц - до 50 тыс рублей. За повторное нарушение штрафы вырастают в 1,5 раза. Обычному гражданину придется заплатить уже 3500-4000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU