Улица Молодогвардейская перекрыта в Самаре 22 июля из-за утечки
В Самаре произошла очередная коммунальная авария. На этот раз не выдержала труба на улице Молодогвардейской. Из-за этого в среду, 22 июля, дорога на участке от улицы Маяковского до улицы Ярмарочной будет закрыта для движения.
- Вечером 21 июля была обнаружена скрытая утечка в районе дома № 218 по улице Молодогвардейской. Технологический сбой произошел, предположительно, на водопроводной линии диаметром 100 мм, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».
На время аварийных работ без холодной воды придется посидеть жильцам двух домов на улице Галактионовской, 152 и 154. Их обеспечат бойлером с питьевой водой. Сколько времени займет ремонт, пока не уточняется.
Напомним, что ранее произошла утечка на улице Мичурина. Там тоже перекрыли движение, а троллейбусы и автобусы пустили в объезд.
ИСТОЧНИК KP.RU