2020-07-22T08:56:46+03:00
Общество

Улица Молодогвардейская перекрыта в Самаре 22 июля из-за утечки

Из-за коммунальной аварии два дома остались без холодной воды, перекрыто движение по улице Молодогвардейской 22 июля 2020
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодогвардейская будет закрыта от Маяковского до Ярмарочной / Фото: РКС-СамараМолодогвардейская будет закрыта от Маяковского до Ярмарочной / Фото: РКС-Самара
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В Самаре произошла очередная коммунальная авария. На этот раз не выдержала труба на улице Молодогвардейской. Из-за этого в среду, 22 июля, дорога на участке от улицы Маяковского до улицы Ярмарочной будет закрыта для движения.

- Вечером 21 июля была обнаружена скрытая утечка в районе дома № 218 по улице Молодогвардейской. Технологический сбой произошел, предположительно, на водопроводной линии диаметром 100 мм, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

На время аварийных работ без холодной воды придется посидеть жильцам двух домов на улице Галактионовской, 152 и 154. Их обеспечат бойлером с питьевой водой. Сколько времени займет ремонт, пока не уточняется.

Напомним, что ранее произошла утечка на улице Мичурина. Там тоже перекрыли движение, а троллейбусы и автобусы пустили в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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