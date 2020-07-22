2020-07-22T08:48:34+03:00
Происшествия

В Самарской области компания парней улетела на ВАЗе в кювет: погиб подросток

Еще пять человек получили травмы средней тяжести
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кто был за рулем и почему произошла авария, устанавливают полицейскиеКто был за рулем и почему произошла авария, устанавливают полицейскиеФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Утром в среду, 22 июля, на 27 км трассы «Тольятти - Димитровград» в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Около семи часов утра там неподалеку от села Мусорка опрокинулся в кювет автомобиль ВАЗ-2109.

- В результате ДТП погиб 15-летний подросток, а также пострадали еще пять человек: молодые люди 2000 и 2002 годов рождения, двое 16-летних парней и один 15-летний мальчик. Их с травмами средней тяжести госпитализировали в Тольяттинскую ГКБ № 2, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте аварии работали 11 человек и 5 единиц техники. Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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