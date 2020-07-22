2020-07-22T09:25:41+03:00
Общество

В Самарской области мужчина напился и решил «взорвать» супермаркет

Желание похулиганить привело сельчанина в суд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд на пять месяцев ограничил мужчине свободуСуд на пять месяцев ограничил мужчине свободуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области предстал перед судом безработный 44-летний местный житель. Мужчина попал под уголовную статью после того, как напился и решил похулиганить - грозил взорвать один из супермаркетов.

- В апреле этого года неизвестный позвонил в экстренную службу и сообщил, что в одном из домов на улице Чапаевской в селе Большая Черниговка находится мужчина, который собирается взорвать торговую точку. Полицейские установили владельца номера, с которого звонили с информацией об угрозе, и задержали его, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ходе опроса мужчина признался, что был пьян, из хулиганских побуждений позвонил в экстренную службу и сообщил об угрозе взрыва. На него завели уголовное дело. Недавно обвиняемому вынесли приговор. Суд назначил ему 5 месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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