2020-07-22T10:31:49+03:00
Общество

Жители Самары пожаловались на полчища крыс размером с кошку

Грызуны оккупировали дом на улице Ташкентской
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Крысы добираются до девятого этажа и проникают в квартиры. Фото: vk.com/smrgradКрысы добираются до девятого этажа и проникают в квартиры. Фото: vk.com/smrgrad
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Житель дома №152 по улице Ташкентской пожаловался в соцсети на полчища крыс, которые оккупировали его подъезд. Грызуны добираются даже до девятого этажа и забираются в квартиры. По словам мужчины, жильцы дома обращались в управляющую компанию, но та отрицает присутствие грызунов.

- Дом осаждают крысы! Целое полчище! Выходишь выбросить мусор, она [крыса] на тебя смотрит сидит. Размером с кошку. Жалуются соседи, на девятом этаже гуляют по квартирам, это не говоря уже о первых этажах. Уже не первый раз обращаемся в управляющую компанию, которая не предпринимает никаких действий. Ответ у них один: «Какие крысы? У вас были мастера, тубы чинили, ни одной крысы не видели», - написал самарец в паблике «Самара Город 163».

По словам мужчины, на днях чуть не случилась трагедия. Маленький ребенок захотел поиграть с крысой, однако его мама вовремя заметила это и одернула малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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