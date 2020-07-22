Самарские электрички из-за ремонта изменят график движения
В Самарской области на несколько дней изменится расписание движения электричек. Это связано с проведением ремонтных работ на перегоне Курумоч — Царевщина.
— Изменения в графике движения пригородных поездов будут действовать 23, 24 и 25 июля на участке Самара — Жигулевское море — Отвага, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
По-новому будут ходить утренний поезд № 6302/6301 Пятилетка — Жигулевское море, а также вечерние поезда № 6314/6313 Самара — Курумоч и № 6336/6335 Курумоч — Самара. Подробную информацию о графике движения электричек можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU