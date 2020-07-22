Самарские электрички из-за ремонта изменят график движения

22 Июль 2020 2020-07-22T10:35:07+03:00

Изменения в расписании пригородных поездов будут действовать с 23 по 25 июля Фото: Василий Вахрин

Работы будут вестись на перегоне Курумоч — Царевщина

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В Самарской области на несколько дней изменится расписание движения электричек. Это связано с проведением ремонтных работ на перегоне Курумоч — Царевщина.

— Изменения в графике движения пригородных поездов будут действовать 23, 24 и 25 июля на участке Самара — Жигулевское море — Отвага, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

По-новому будут ходить утренний поезд № 6302/6301 Пятилетка — Жигулевское море, а также вечерние поезда № 6314/6313 Самара — Курумоч и № 6336/6335 Курумоч — Самара. Подробную информацию о графике движения электричек можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU