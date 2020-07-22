2020-07-22T11:04:33+03:00
Общество

Появился рейтинг самых необычных вакансий в Самаре

Возглавили его техник-лабор, интервьюер медицинских проектов, тентовик-стажер и посольщик мяса
СВЕТЛАНА СЕМУШКИНА
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Некоторые работодатели готовы взять работников без опыта.Некоторые работодатели готовы взять работников без опыта.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Появился рейтинг необычных и редких вакансий в Самаре. Составил его сервис для поиска работы и подбора персонала Работа.ру, который изучил вакансии, размещенные на сайте в июле. Возглавил список техник-лабор, в обязанности которого входят лабораторные испытания цемента и бетона, а также интервьюер медицинских проектов, он должен проводить опросы среди медицинских сотрудников лечебных учреждений и фармацевтов. Для этих специальностей, правда, нужен опыт работы.

Для других опыт не нужен: тентовика-стажера на производстве запчастей или посольщика мяса на производстве консервов работодатели готовы обучить и обещают зарплату до 30 тысяч рублей.

Закрывает топ вакансия флориста в магазин цветов и декора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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