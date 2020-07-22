2020-07-22T11:31:50+03:00
Общество

Эксперты выяснили, как самарцы совершают крупные покупки

Молодежь предпочитает искать подработку, а взрослые - брать кредиты
ИРИНА СИНЕГУБОВА
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Пенсионеры же чаще других пользуются кредитами и займами.Пенсионеры же чаще других пользуются кредитами и займами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным аналитического центра «Авито Работа», 21% самарцев ищет подработку, чтобы совершить крупную покупку. Это касается большей частью молодежи. Причем молодые люди ищут подработку ради крупных покупок, а пожилые берут кредит или микрозайм.

– Опрошено больше 10 000 человек со всей России о том, какие средства они используют, если возникает необходимость совершить крупную покупку (более 30 тыс. рублей). 25% опрошенных возьмет у семьи в долг, 22% - кредит или микрозайм, 21% найдет подработку (21%) и лишь 12% займёт деньги у друзей, – сообщили в сервисе «Авито Работа».

Люди старше 25 лет предпочитают копить с зарплаты на основной работе. Пенсионеры же чаще других пользуются кредитами и займами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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