2020-07-22T12:10:21+03:00
Общество

У кошек есть «Надежда»: зооприют устраивает выставку животных, которым нужен хозяин

Она пройдет в «Амбаре» 25 и 26 июля
СВЕТЛАНА СЁМУШКИНА
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Забрать домой нового друга можно совершенно бесплатно.Забрать домой нового друга можно совершенно бесплатно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарский зооприют «Надежда» 25-26 июля устраивает выставку кошек. В торговом комплексе «Амбар» можно будет познакомиться с питомцами и найти себе четвероногого друга. Понравившееся животное можно взять домой бесплатно. Все питомцы стерилизованы/кастрированы, обработаны, привиты от болезней.

Взять кошку из приюта можно не только на выставке: зооприют и котейня, в которой проживают животные, всегда ждут потенциальных хозяев для их питомцев. Все вопросы по отдаче кошек в новый дом решаются сотрудниками.

«Надежда» занимается защитой животных от жестокого обращения, снижением численности бездомных животных гуманными способами и помощью четвероногим, оставшимся без хозяев. За время работы новые семьи нашли уже более 300 кошек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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