2020-07-22T13:21:46+03:00
Общество

Самарцы смогут получить квартиру за 2500 рублей

Для этого нужно быть покупателем и запастись удачей
Ирина СИНЕГУБОВА
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В Самаре предлагают выиграть квартируВ Самаре предлагают выиграть квартиру
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Совершая покупки на сумму от 2500 рублей в магазинах ТК Амбар в период с 20 июля по 25 октября, жители Самары могут участвовать в розыгрыше и выиграть квартиру в районе «АМГРАД». – При регистрации первого чека на стойке информации участник получит пластиковую карту с индивидуальным номером, на которую будут начисляться баллы за все покупки, сделанные в период розыгрыша. В конкурсе не принимают участие только чеки из гипермаркета «Ашан» и «Леруа Мерлен», – сообщает администрация ТК «Амбар». Кроме квартиры можно будет выиграть сертификаты на шопинг для всей семьи, на общую сумму 5 млн рублей и призы от DNS Гипер: гаджеты Apple последнего поколения, холодильник и другую бытовую технику. Финал розыгрыша состоится 31 октября в ТК «Амбар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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