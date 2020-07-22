2020-07-22T13:58:18+03:00
Общество

Где и как 52 жителя Самарской области заболели коронавирусом 22 июля

В оперативном штабе подробно рассказали, как и где заболели коронавирусом 52 новых пациента в Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Все больше "ковидных" находят среди бессимптомных пациентовВсе больше "ковидных" находят среди бессимптомных пациентовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Появилась подробная и точная информация о том, как и где заболели коронавирусом еще 52 человека 22 июля 2020 года в Самарской области. Удивительно, но контактных зараженных становится все меньше. в Этот раз это всего лишь 5 человек. Зато при профосмотрах нашли 19 больных - это говорит о том, что все больше людей переносят заболевание бессимптомно, ведь до этого они не испытывали никаких неприятных ощущений и не фиксировали симптомов инфекции.Остальные - это те люди, кто уже болел ОРВИ и пенвмонией, а потом врачи подтвердили вирусную природу этих заболеваний.

38 зараженных коронвирусом - в Самаре. Областная столица по-прежнему в лидерах, здесь с начала пандемии заразились уже 3132 человека. В Тольятти 1362 зараженных, в последние сутки их число выросло на шесть человек.

Также двоих пациентов нашли в Безенчукском районе, и по одному в Сызрани, Чапаевске, Волжском, Исаклинском, Кинель-Черкасском и Красноармейском районах. Полная интерактивная карта заболеваемости коронавирусом доступна здесь.

Всего в регионе на данный момент зарегистрировано 6489 случаев заражения, 4146 человек выздоровели, 77 скончались, в том числе за последние сутки один мужчина 59 лет без сопутствующих заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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