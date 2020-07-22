2020-07-22T13:44:54+03:00
Общество

За путешествие в Самарскую область туристам вернут до 15 тыс рублей

Регион вошел в список приоритетных направлений для внутреннего туризма, в котором путешественников поддержат рублем
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре настоящий город-курортВ Самаре настоящий город-курорт
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Путешественников в Самарской области ждет хороший сюрприз. Купив сюда путевку или же оплатив отель картой МИР, туристы смогут получить возврат денежных средств от 5 тыс рублей до 15 тыс. рублей в зависимости от потраченной суммы. Регион вошел в список из 45 направлений, где туристов будут привлекать рублем, а не только красотами.

- Это для нас большая победа и возможность получить туристов, которые пока не были в Самарской области. Сейчас мы разрабатываем интересные программы, которые точно привлекут и жителей столиц, и тех, кто живет неподалеку. Это и пляжный отдых, и культура и искусство, и путешествие по Жигулям, - рассказал глава департамента туризма региона Артур Абдрашитов.

Воспользоваться предложением смогут все желающие. Для этого нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф и выбрать одно из предложений партнеров акции. У туроператора путешественник выбирает поездку или объект размещения, оплачивает его картой МИР и получает возврат части потраченных денежных средств.

На эти цели правительство выделило Ростуризму грант в 15 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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