2020-07-22T13:53:13+03:00
Общество

В Тольятти эко-активисты собрали более 2 тонн мусора на популярном у горожан пляже

Убирать за собой после отдыха стремятся далеко не все жители автограда
Илона МАЙСКАЯ
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Собранный мусор отсортировали и дали ему вторую жизнь / Фото: ГК "ЭкоВоз"Собранный мусор отсортировали и дали ему вторую жизнь / Фото: ГК "ЭкоВоз"
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В Тольятти прошла акция «Чистые берега: от слов к делу!». В ее рамках активисты навели порядок на одном из самых популярных пляжей города, который находится напротив 8 квартала. Месяц назад волонтеры уже убирали это место отдыха тольяттинцев, но за это время там уже успело скопиться много мусора.

– Мы не хотим заниматься перевоспитанием тех, кто мусорит на природе, взывать к их совести – бесполезно. Они никогда не придут убираться туда в качестве волонтера. Все исправлять будут ответственные, неравнодушные люди. Порадовало, что сами отдыхающие присоединялись к уборке пляжа. И мы уверены, что они точно не оставят после себя мусор, – говорят эко-активисты.

По итогам субботника, который прошел 19 июля, волонтеры собрали 2 тонны 140 кг мусора. Все эти отходы отвезли на мусороперерабатывающий завод ГК «ЭкоВоз», где их отсортировали и дали вторую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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