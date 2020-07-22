В Самарской области от COVID два дня умирают здоровые люди

22 Июль 2020 2020-07-22T13:54:03+03:00

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В Самарской области второй день от коронавируса продолжают умирать здоровые люди. 22 июля стало известно, что скончался 59-летний мужчина с COVID, по данным оперативного штаба региона у него не было сопутствующих заболеваний. Накануне умерла женщина пенсионного возраста, врачи тоже не нашли у нее факторов, сопутствующих тяжелому течению болезни.

При этом болеть, напротив, начинают все меньше. За последние сутки выявили 52 новых зараженных коронавирусом, большая часть - в областной столице. Всего с начала пандемии заразились 6489 человек, выздоровели 4146. Большая часть пациентов переносит болезнь легко или без симптомов.

21 июля под наблюдением оставались 265 человек. Чаще всего зараженных находят среди тех, кто болен ОРВИ и пневмонией, в последнее время все чаще тесты на коронавирус оказываются положительными у тех, кто просто проходит профосмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU