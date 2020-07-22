2020-07-22T14:19:11+03:00
Спорт

«Химки» решили выступать в РПЛ в следующем сезоне, «Крылья Советов» вылетают в ФНЛ

О готовности подмосковной команды выступать в Премьер-лиге заявил министр спорта Московской области
Михаил ГОРЮНОВ
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Сегодня "Крылья" вместо матча с "Сочи" провели фитнес-тренировкуСегодня "Крылья" вместо матча с "Сочи" провели фитнес-тренировкуФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Похоже, в истории с футбольными клубами «Крылья Советов» и «Химки», которые находились последнюю неделю в подвешенном состоянии между ФНЛ и РПЛ, поставлена точка. Судя по всему, самарцы вылетают в низший дивизион.

- Мы приняли окончательное решение. «Химки» в Премьер-лиге. Парни и тренерский штаб это заслужили, - сообщил «Спорт-экспрессу» министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Терюшков добавил, что бюджет клуба на будущий сезон он пока с руководством команды не обсуждал. В то же время есть принципиальная договоренность с инвестором. Тренерский штаб и состав «Химок» сохранятся.

Что касается «Крыльев», то сегодня они проводят заключительные тренировки в этом сезоне. В четверг представители «КС» примут участие в общем собрании клубов РПЛ, а в пятницу - в исполкоме РФС, на котором будут определены составы лиг и календари на сезон 2020/21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Химки» решили выступать в РПЛ в следующем сезоне, «Крылья Советов» вылетают в ФНЛ
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