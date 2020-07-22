2020-07-22T16:23:34+03:00
Общество

Самарские приставы арестовали мобильник у мужчины, который задолжал своему ребенку полмиллиона рублей

Мужчина поспешил найти работу вскоре после того, как на него возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сегодня утро было добрым не для всехСегодня утро было добрым не для всехФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Самарские приставы сегодня навестили непутевых родителей, которые «забывают» выплачивать своим детям алименты. Один из сегодняшних «клиентов» задолжал собственному ребенку полмиллиона рублей.

- Исполнительное производство было возбуждено еще в 2016 году, мужчина первое время вносил по 1-2 тысяче рублей, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в УФССП России по Самарской области. - Потом он платить перестал вообще, и по данному факту было возбуждено уголовное дело.

На сегодняшний день долг мужчины перед своим ребенком составляет уже полмиллиона рублей. Приставам удалось застать его дома. В счет долга они арестовали у неплательщика телефон, плюс вызвали его на прием. Мужчина говорит, что нашел работу. После того, как он предоставит соответствующую справку, долги с него начнут списывать автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пляже в Тольятти пьяные родители забыли про троих малолетних детей
Заместительницу главы УФССП региона не стали арестовывать за должностные преступления
На железнодорожном вокзале в Самаре полицейские избили пассажира
СамГУПС начинает принимать документы от абитуриентов в очном формате
На видео попала погоня за пьяным водителем в Самарской области
В Самаре поставили еще один необычный арт-объект
Дмитрий Медведев обсудил с начинающими политиками предвыборную программу «Единой России»
В Самаре реконструкция ждет еще один участок Пятой просеки
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
Спустя девять месяцев в суд вернули дело экс-гендиректора РКЦ «Прогресс»
Самарские приставы арестовали мобильник у мужчины, который задолжал своему ребенку полмиллиона рублей
«Химки» решили выступать в РПЛ в следующем сезоне, «Крылья Советов» вылетают в ФНЛ
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В Самарской области от COVID два дня умирают здоровые люди
В Тольятти эко-активисты собрали более 2 тонн мусора на популярном у горожан пляже
За путешествие в Самарскую область туристам вернут до 15 тыс. рублей
Где и как 52 жителя Самарской области заболели коронавирусом 22 июля
Новой жертвой коронавируса в Самарской области стал мужчина без сопутствующих заболеваний
Тольятти принял участие в акции «Мир без слез» банка ВТБ
Самарцы смогут получить квартиру за 2500 рублей
У кошек есть «Надежда»: зооприют устраивает выставку животных, которым нужен хозяин
Эксперты выяснили, как самарцы совершают крупные покупки
В Самаре арестован мужчина, который чуть не совершил тройное убийство
Появился рейтинг самых необычных вакансий в Самаре
52 заболевших и одна смерть: появилась статистика коронавируса на 22 июля в Самарской области