Самарские приставы арестовали мобильник у мужчины, который задолжал своему ребенку полмиллиона рублей
Самарские приставы сегодня навестили непутевых родителей, которые «забывают» выплачивать своим детям алименты. Один из сегодняшних «клиентов» задолжал собственному ребенку полмиллиона рублей.
- Исполнительное производство было возбуждено еще в 2016 году, мужчина первое время вносил по 1-2 тысяче рублей, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в УФССП России по Самарской области. - Потом он платить перестал вообще, и по данному факту было возбуждено уголовное дело.
На сегодняшний день долг мужчины перед своим ребенком составляет уже полмиллиона рублей. Приставам удалось застать его дома. В счет долга они арестовали у неплательщика телефон, плюс вызвали его на прием. Мужчина говорит, что нашел работу. После того, как он предоставит соответствующую справку, долги с него начнут списывать автоматически.
ИСТОЧНИК KP.RU