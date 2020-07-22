Дмитрий Медведев обсудил с начинающими политиками предвыборную программу «Единой России»

22 Июль 2020 2020-07-22T15:57:05+03:00

Председатель партии отметил, что это должен быть набор конкретных предложений, а не пожеланий

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обсудил с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап» положения будущей предвыборной программы партии. Так, прозвучали предложения зафиксировать рост тарифов на ЖКХ не выше уровня инфляции и обеспечить медиков жильем. Отдельным блоком программы станет экономическое развитие страны.

— Программа «Единой России» — это работающий документ. Не просто с чем-то вышли на выборы, сказали и забыли. Это должен быть не набор пожеланий, а набор реальных предложений, которые необходимы в ближайшее время. Но с прицелом на будущее, — заявил Дмитрий Медведев.

Отметим, что в Самарской области успешно преодолели праймериз 22 молодых участника проекта «ПолитСтартап». Они стали кандидатами партии на выборах в советы районных депутатов, которые пройдут в сентябре. Также в регионе подготовили 129 политтехнологов, которые будут помогать в выборном процессе.

ИСТОЧНИК KP.RU