2020-07-22T15:57:05+03:00
Общество

Дмитрий Медведев обсудил с начинающими политиками предвыборную программу «Единой России»

Председатель партии отметил, что это должен быть набор конкретных предложений, а не пожеланий
Илона МАЙСКАЯ
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Молодые участники проекта «ПолитСтартап» станут кандидатами партии на выборахМолодые участники проекта «ПолитСтартап» станут кандидатами партии на выборах
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обсудил с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап» положения будущей предвыборной программы партии. Так, прозвучали предложения зафиксировать рост тарифов на ЖКХ не выше уровня инфляции и обеспечить медиков жильем. Отдельным блоком программы станет экономическое развитие страны.

— Программа «Единой России» — это работающий документ. Не просто с чем-то вышли на выборы, сказали и забыли. Это должен быть не набор пожеланий, а набор реальных предложений, которые необходимы в ближайшее время. Но с прицелом на будущее, — заявил Дмитрий Медведев.

Отметим, что в Самарской области успешно преодолели праймериз 22 молодых участника проекта «ПолитСтартап». Они стали кандидатами партии на выборах в советы районных депутатов, которые пройдут в сентябре. Также в регионе подготовили 129 политтехнологов, которые будут помогать в выборном процессе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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