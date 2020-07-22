2020-07-22T16:19:36+03:00
Общество

В Самаре поставили еще один необычный арт-объект

Рассказываем, что означает серая стела около бывшего кинотеатра «Шипка»
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Вот такой барельеф появился на ул. Стара-ЗагораВот такой барельеф появился на ул. Стара-Загора
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В Самаре появился еще один необычный арт-объект. Его установили на аллее на улице Стара-Загора рядом с бывшим кинотеатром «Шипка». Как можно догадаться, посвящен памятник дружбе русского и болгарского народов. Автором стелы-барельефа стал самарец Александр Корпусов.

Стела возвышается прямо неподалеку от преобразившегося здания кинотеатра, на холме. Пока что барельеф оценили не все жители, некоторые посчитали его чересчур мрачным и похожим на могильную плиту - особенно рядом с черно-белым зданием кинотеатра.

Напомним, что в 2016 году в Самаре отмечали юбилей российско-болгарской дружбы. Каждый год в городе проходит фестиваль, посвященный самарскому знамени, которое некогда было передано болгарским братьям в знак поддержки в борьбе за свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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