На видео попала погоня за пьяным водителем в Самарской области

Мужчина пытался уйти от погони и мчался на большой скорости

В Самарской области сотрудникам ГИБДД пришлось открыть охоту и броситься в погоню за нетрезвым водителем, который не реагировал ни на какие требования остановиться. Машину, которая неуверенно двигалась по дороге, сотрудники ГИБДД заметили во время рейда в Похвистнево. Они предприняли попытку остановить десятку для проверки документов водителя, но тот решил не подчиняться воле правоохранительных органов.

Так как нарушитель был реально опасен для жизни и здоровья людей, сотрудники ГИБДД решили преследовать его. По пути они в громкоговоритель требовали остановиться и не нарушать правила дальше, но все было напрасно. Затем к месту погони присоединились и другие экипажи ДПС. Водитель ожидаемо оказался пьян. От вождения его отстранили, анализ показал 0,825 промилле.

Нарушителем оказался 24-летний водитель одной из похвистневских организаций. Теперь работу он потеряет, ведь без прав водить автомобиль ему будет крайне затруднительно. Также ему грозит административная ответственность и за пьяное вождение, и за неподчинение правоохранителям. Ему светит штраф до 30 тыс рублей и лишение прав до 2 лет.