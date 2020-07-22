На железнодорожном вокзале в Самаре полицейские избили пассажира

22 Июль 2020 2020-07-22T18:04:34+03:00

Один из обвиняемых заключен под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в отношении сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела

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Следователи Приволжского СУ на транспорте СК России завели уголовные дела на двух сотрудников транспортной полиции. Силовиков Средневолжского ЛУ МВД обвиняют в превышении должностных полномочий.

- Днем 15 июля обвиняемые, находясь на железнодорожном вокзале станции Самара, применили насилие в отношении одного из пассажиров, - рассказывают в пресс-службе следственного ведомства.

Одного из провинившихся стражей порядка отправили под стражу. Другому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас расследование продолжается. В адрес руководства транспортной полиции готовится письмо, в котором СК просит руководство коллег усилить контроль за работой своих подчиненных.

- В настоящее время оба сотрудника уволены за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Непосредственные руководители виновных привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU