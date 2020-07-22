2020-07-22T18:04:34+03:00
Происшествия

На железнодорожном вокзале в Самаре полицейские избили пассажира

Сейчас в отношении сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Один из обвиняемых заключен под стражуОдин из обвиняемых заключен под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Следователи Приволжского СУ на транспорте СК России завели уголовные дела на двух сотрудников транспортной полиции. Силовиков Средневолжского ЛУ МВД обвиняют в превышении должностных полномочий.

- Днем 15 июля обвиняемые, находясь на железнодорожном вокзале станции Самара, применили насилие в отношении одного из пассажиров, - рассказывают в пресс-службе следственного ведомства.

Одного из провинившихся стражей порядка отправили под стражу. Другому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас расследование продолжается. В адрес руководства транспортной полиции готовится письмо, в котором СК просит руководство коллег усилить контроль за работой своих подчиненных.

- В настоящее время оба сотрудника уволены за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Непосредственные руководители виновных привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пляже в Тольятти пьяные родители забыли про троих малолетних детей
Заместительницу главы УФССП региона не стали арестовывать за должностные преступления
На железнодорожном вокзале в Самаре полицейские избили пассажира
СамГУПС начинает принимать документы от абитуриентов в очном формате
На видео попала погоня за пьяным водителем в Самарской области
В Самаре поставили еще один необычный арт-объект
Дмитрий Медведев обсудил с начинающими политиками предвыборную программу «Единой России»
В Самаре реконструкция ждет еще один участок Пятой просеки
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
Спустя девять месяцев в суд вернули дело экс-гендиректора РКЦ «Прогресс»
Самарские приставы арестовали мобильник у мужчины, который задолжал своему ребенку полмиллиона рублей
«Химки» решили выступать в РПЛ в следующем сезоне, «Крылья Советов» вылетают в ФНЛ
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В Самарской области от COVID два дня умирают здоровые люди
В Тольятти эко-активисты собрали более 2 тонн мусора на популярном у горожан пляже
За путешествие в Самарскую область туристам вернут до 15 тыс. рублей
Где и как 52 жителя Самарской области заболели коронавирусом 22 июля
Новой жертвой коронавируса в Самарской области стал мужчина без сопутствующих заболеваний
Тольятти принял участие в акции «Мир без слез» банка ВТБ
Самарцы смогут получить квартиру за 2500 рублей
У кошек есть «Надежда»: зооприют устраивает выставку животных, которым нужен хозяин
Эксперты выяснили, как самарцы совершают крупные покупки
В Самаре арестован мужчина, который чуть не совершил тройное убийство
Появился рейтинг самых необычных вакансий в Самаре
52 заболевших и одна смерть: появилась статистика коронавируса на 22 июля в Самарской области