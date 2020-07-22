На пляже в Тольятти пьяные родители забыли про троих малолетних детей

22 Июль 2020 2020-07-22T18:41:34+03:00

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За детьми нужно следить, особенно возле водоемов. Правда, соблюдают это правило не все. Так, в Тольятти сегодня семейная пара про своих ребятишек забыла.

- Отработали ситуацию: на пляже Волжский Замок к спасателям обратились очевидцы, которые сообщили, что мужчина и женщина находятся в сильном алкогольном опьянении, с ними трое малолетних детей, - рассказал руководитель Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев.

По словам Андрея, на место вызвали сотрудников полиции. Пока силовики ехали, спасатели контролировали происходящее. После прибытия представителей МВД все семейство передали им.

ИСТОЧНИК KP.RU