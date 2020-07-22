2020-07-22T18:41:34+03:00
Общество

На пляже в Тольятти пьяные родители забыли про троих малолетних детей

В ситуацию пришлось вмешаться спасателям
Михаил ГОРЮНОВ
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Спасатели контролировали ситуацию до приезда полицииСпасатели контролировали ситуацию до приезда полицииФото: соцсети
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За детьми нужно следить, особенно возле водоемов. Правда, соблюдают это правило не все. Так, в Тольятти сегодня семейная пара про своих ребятишек забыла.

- Отработали ситуацию: на пляже Волжский Замок к спасателям обратились очевидцы, которые сообщили, что мужчина и женщина находятся в сильном алкогольном опьянении, с ними трое малолетних детей, - рассказал руководитель Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев.

По словам Андрея, на место вызвали сотрудников полиции. Пока силовики ехали, спасатели контролировали происходящее. После прибытия представителей МВД все семейство передали им.

ИСТОЧНИК KP.RU

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