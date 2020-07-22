В Тольятти сотрудник УФСИН попался на взятке за послабление режима самоизоляции
В Тольятти на коррупционном деянии попался инспектор филиала по Автозаводскому району города ФКУ УИИ УФСИН региона. На него возбудили уголовное дело по факту получения взятки.
- По версии следствия, в июле он получил от гражданина взятку в 100 тысяч рублей за послабление режима самоизоляции мужчины, которого отправили под домашний арест, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
Сейчас расследование продолжается. Оперативное сопровождение по делу осуществляют отдел собственной безопасности УФСИН и представители областного ГУ МВД РФ. Следователи добавляют, что борьба с коррупцией - одно из приоритетных направлений их работы.
ИСТОЧНИК KP.RU