2020-07-22T19:36:36+03:00
Происшествия

В Тольятти сотрудник УФСИН попался на взятке за послабление режима самоизоляции

Следователи возбудили уголовное дело, разбирательства продолжаются
Михаил ГОРЮНОВ
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Мужчина попался на взятке в 100 тысяч рублейМужчина попался на взятке в 100 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти на коррупционном деянии попался инспектор филиала по Автозаводскому району города ФКУ УИИ УФСИН региона. На него возбудили уголовное дело по факту получения взятки.

- По версии следствия, в июле он получил от гражданина взятку в 100 тысяч рублей за послабление режима самоизоляции мужчины, которого отправили под домашний арест, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Сейчас расследование продолжается. Оперативное сопровождение по делу осуществляют отдел собственной безопасности УФСИН и представители областного ГУ МВД РФ. Следователи добавляют, что борьба с коррупцией - одно из приоритетных направлений их работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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