Федеральное правительство поможет в строительстве особой экономической зоны Тольятти

22 Июль 2020 2020-07-22T20:12:19+03:00

Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров договорился на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым

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22 июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Москве провел рабочую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. В ходе беседы они обсудили вопросы перспективного развития региона и его взаимодействия с министерством.

Так, особое внимание было уделено вопросам поддержки производителей автокомпонентов. В губернии это не только АвтоВАЗ, но и другие связанные с ним предприятия, в которых задействованы больше 60 тысяч человек. Для предотвращение экономических и социальных рисков на федеральном и региональном уровнях приняты меры их поддержки, также сегодня обсуждались дополнительные варианты.

На встрече зашла речь и о строительстве инфраструктуры третьего этапа особой экономической зоны "Тольятти". Она уже является одной из самых успешных в стране, а обещает стать еще лучше.

- Для того, чтобы ОЭЗ "Тольятти" привлекала новых инвесторов, необходимо дальнейшее развитие территорий особый зоны, обеспечение ее инженерными коммуникациями. Министр и губернатор обсудили возможные меры поддержки при проведении третьего этапа строительства ОЭЗ со стороны федерального правительства, - отмечают в правительстве региона.

Поддерживать собираются и индустриальный парк проекта "Жигулевская долина-2". По этому направлению Самарской область сотрудничает с Фондом развития моногородов, поэтому Максим Решетников дал дополнительные поручения по проработке предложений от нашего региона со стороны как министерства, так и Фонда.

Беседа прошла позитивно, а в завершении министр пригласил 63-й регион войти в состав рабочей группы, которая будет трудиться по развитию нестоличных агломераций как точек экономического роста страны.

ИСТОЧНИК KP.RU