2020-07-22T20:24:41+03:00
Спорт

После первого тайма Динамо - Оренбург 22 июля 2020 года счет 0:1

Оренбург выигрывает у "Динамо" после первого тайма в ничего уже не значащем матче
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Оренбург ведет после первого таймаОренбург ведет после первого таймаФото: c cайта ФК "Оренбург".
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Игра Динамо-Оренбург 22 июля 2020 года в 30 туре РПЛ проходит в эти минуты в Москве. После первого тайма счет 0:1, счет открыли гости, они же и ведут до сих пор. На 29 минуте гол забил Фамейе. Он получил мяч после навеса от Малых, опередил Евгеньева и головой переправил мяч в сетку.

В первом тайме судья показал три желтых карточки: Филиппу за разговоры, Терехову за фол в центре поля, Сивакову за нарушение в штрафной.

Несмотря на то, что выигрывает "Оренбург", "Динамо" больше владели мячом и выглядел увереннее. Но в футболе этого мало. Стоит напомнить, что для "Ореньурга" это уже ничего не значащий матч. К сожалению, команда из-за коронавируса оказалась на 16 строчке и теперь отправляется в ФНЛ. Ранее за клуб заступились депутаты Госдумы, которые написали в РФС письмо о том, что подобный подход несправедлив.

Динамо - Оренбург. 0:1. Джоэл Фамейе, Тинькофф РПЛ, 30 тур 22.07.2020.Оренбург открывает счет в матче

ИСТОЧНИК KP.RU

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