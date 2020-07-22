2020-07-22T20:57:48+03:00
Спорт

За что удалили Мелкадзе в матче ЦСКА - Тамбов 22 июля 2020 года

Георгий Мелкадзе был удален в матче ЦСКА - Тамбов 22 июля 2020 года за две карточки за 8 минут
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Игра выдалась не самая простаяИгра выдалась не самая простая
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В матче ЦСКА - Тамбов 22 июля 2020 года в 30 туре РПЛ перед окончанием первого тайма судья удалил Георгия Мелкадзе с поля. Игрок Тамбова, арендованный у Спартака, умудрился заработать две желтые карточки с интервалом в восемь минут.

Сначала на 40 минуте Мелкадзе получил желтую за грубую игру против Дивеева у штрафной ЦСКА. Второй горчичник он получил уже на добавленных минутах, когда попытался разогнать атаку через центр поля. Слишком некрасиво отмахнулся игрок от Марадишвили, попал ему по лицу и тут же получил вторую желтую и отправился в раздевалку за минуту до финального свистка на перерыв.

Фанаты не смтали осуждать действия судьи, ведь Георгий на самом деле был неправ и в этой тяжелой игре, так важной для ЦСКА, дал москвичам преимущество.

Игра закончилась победой ЦСКА, со счетом 2:0

Как проходит игра 30 тура РПЛ ЦСКА-Тамбов смотрите в нашей прямой трансляции

ИСТОЧНИК KP.RU

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